У Мелітополі колаборантка, яку окупанти проголосили "мером" заявила про початок мовлення російських пропагандистів

У Мелітополі колаборантка, яку окупанти проголосили "мером" заявила про початок мовлення російських пропагандистів

Колаборантка записала чергове звернення.

Колаборантка Галина Данильченко, яку російські окупанти проголосили "міським головою" Мелітополя, записала чергове відеозвернення, у якому заявила, що місті відновлюється мовлення російських пропагандистських каналів.

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Про це вона заявила у своєму відеозверненні, яке поширюють телеграм-канали.

Колаборантка заявила, що в окупованому українському місті починає працювати російське пропагандистське телебачення.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти, які викрали міського голову Івана Федорова, призначили нового "мера". Нею стала депутатка Мелітопольської міської ради від "Опоблоку" Галина Данильченко.

Також депутати Мелітополя запевнили у проукраїнській позиції та звинуватили "Опозиційний блок" у держзраді.