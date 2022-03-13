Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Мелітополі колаборантка, яку окупанти проголосили "мером" заявила про початок мовлення російських пропагандистів

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Мелітополі колаборантка, яку окупанти проголосили "мером" заявила про початок мовлення російських пропагандистів

Фото: ЗМІ

Колаборантка записала чергове звернення.

Колаборантка Галина Данильченко, яку російські окупанти проголосили "міським головою" Мелітополя, записала чергове відеозвернення, у якому заявила, що місті відновлюється мовлення російських пропагандистських каналів. 

Про це вона заявила у своєму відеозверненні, яке поширюють телеграм-канали. 

Колаборантка заявила, що в окупованому українському місті починає працювати російське пропагандистське телебачення. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти, які викрали міського голову Івана Федорова, призначили нового "мера". Нею стала депутатка Мелітопольської міської ради від "Опоблоку" Галина Данильченко. 

Українські активісти блокують білоруські фури на польсько-білоруському кордоні

Українські активісти блокують білоруські фури на польсько-білоруському кордоні
Наступна публікація