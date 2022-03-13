У Мелітополі колаборантка, яку окупанти проголосили "мером" заявила про початок мовлення російських пропагандистів

Колаборантка записала чергове звернення.
Колаборантка Галина Данильченко, яку російські окупанти проголосили "міським головою" Мелітополя, записала чергове відеозвернення, у якому заявила, що місті відновлюється мовлення російських пропагандистських каналів.
Про це вона заявила у своєму відеозверненні, яке поширюють телеграм-канали.
Колаборантка заявила, що в окупованому українському місті починає працювати російське пропагандистське телебачення.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти, які викрали міського голову Івана Федорова, призначили нового "мера". Нею стала депутатка Мелітопольської міської ради від "Опоблоку" Галина Данильченко.