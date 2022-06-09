У Мелітополі м'ясокомбінат заповнений трупами окупантів: рашисти шукають додаткові холодильники

В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області "адміністрація" загарбників терміново шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники для зберігання тіл вбитих російських військових.

Відомо, що міський м’ясокомбінат, який переобладнали в морг, вже повністю заповнений тілами вбитих окупантів і не може більше приймати "вантаж 200".

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"6 червня російські військові приїхали до ТОВ "Арон-М" (Мелітополь, вул. Ломоносова, 370) та вивчили його холодильні камери. Обладнання було визнано придатним для переобладнання в морг. Керівництво компанії було повідомлене про "рішення щодо тимчасового їх використання на безоплатній основі для зберігання тіл загиблих військовослужбовців"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі в Мелітополь активно завозяться трупи рашистів, які загинули під час боїв на напрямку Пологи – Гуляйполе.

"Ці події пов’язані з великими втратами окупантів у живій силі. Окрім того, тривале зберігання тіл вбитих пов’язано з намірами російського керівництва приховати реальні масштаби втрат від російського електорату. Тому, практикується так зване "дозоване" відправлення тіл в РФ і максимальне розтягнення цього процесу в часі", - зазначили в розвідці.

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