У Мелітополі на смітник викинули немовля: дитину в пакеті знайшли безхатьки (фото)

Дитину загорнули у рушник і поклали до пакету, після чого викинули до баку з непотребом.
Сьогодні вранці, 7 листопада, в сміттєвому баку на вулиці Ярослава Мудрого в Мелітополі Запорізької області знайшли немовля. Про приголовшливу знахідку правоохоронцям повідомила місцева мешканка о 09:30.
Як розповіли у поліції Мелітопольського районного управління, на місце події виїхали слідчі, експерти та кінолог зі службовою собакою.
Як з'ясувалось, мертве немовля в сміттєвому баку знайшли двоє місцевих мешканців біля одного із багатоповерхових будинків. Дитина лежала в полімерному пакеті, загорнута в рожевий рушник.
В місцевому Telegram-каналі "Ріа-Мелітополь" пишуть, що дитину знайшли безхатьки. Вони розповіли, що спершу не зрозуміли, що в пакеті дитина – думали, це лялька. За допомогою перехожих вони викликали правоохоронців.
Найімовірніше, дитину викинули вночі, оскільки востаннє відходи вивозили у суботу вдень, 6 листопада.
Немовлям виявився хлопчик, доношений, на його тілі не виявили ознак насильницької смерті. Для встановлення причини смерті дитини тіло направили на на судово-медичну експертизу.
Зараз правоохоронці намагаються встановити особу жінки, яка народила дитину, і обставини події. За цим фактом матеріали внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 117 ( Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини з додатковою відміткою "нещасний випадок") Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
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