У Мелітополі "новий завоз": до міста прибули свіжі "мобіки" і скуповують цивільний одяг і "заправляються" спиртним

До Мелітополя прибули підрозділи мобілізованих окупантів.
До Мелітополя на Запоріжжі привезли сотні "свіжемобілізованих" росіян. Вони вже "обживаються", скуповують алкоголь та про всяк випадок запасаються цивільним одягом.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"До окупованого Мелітополя Запорізької області 12 листопада прибуло чергове поповнення з числа мобілізованих російських громадян. Зазначена категорія військовослужбовців противника, після прибуття до міста, скуповує, їжу, цивільний одяг та велику кількість алкогольних напоїв", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Росії заборонили вживати слова "мобіки" та "хлопок". Втім, ці лексеми зовсім не скасовують події на фронті та не впливають на спроможність російських окупантів.
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