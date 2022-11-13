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У Мелітополі "новий завоз": до міста прибули свіжі "мобіки" і скуповують цивільний одяг і "заправляються" спиртним

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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У Мелітополі "новий завоз": до міста прибули свіжі "мобіки" і скуповують цивільний одяг і "заправляються" спиртним

Фото: Associated Press

До Мелітополя прибули підрозділи мобілізованих окупантів.

До Мелітополя на Запоріжжі привезли сотні "свіжемобілізованих" росіян. Вони вже "обживаються", скуповують алкоголь та про всяк випадок запасаються цивільним одягом.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"До окупованого Мелітополя Запорізької області 12 листопада прибуло чергове поповнення з числа мобілізованих російських громадян. Зазначена категорія військовослужбовців противника, після прибуття до міста, скуповує, їжу, цивільний одяг та велику кількість алкогольних напоїв", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Росії заборонили вживати слова "мобіки" та "хлопок". Втім, ці лексеми зовсім не скасовують події на фронті та не впливають на спроможність російських окупантів.

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Перегляди
2092
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