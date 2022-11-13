У Мелітополі "новий завоз": до міста прибули свіжі "мобіки" і скуповують цивільний одяг і "заправляються" спиртним

До Мелітополя на Запоріжжі привезли сотні "свіжемобілізованих" росіян. Вони вже "обживаються", скуповують алкоголь та про всяк випадок запасаються цивільним одягом.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"До окупованого Мелітополя Запорізької області 12 листопада прибуло чергове поповнення з числа мобілізованих російських громадян. Зазначена категорія військовослужбовців противника, після прибуття до міста, скуповує, їжу, цивільний одяг та велику кількість алкогольних напоїв", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Росії заборонили вживати слова "мобіки" та "хлопок". Втім, ці лексеми зовсім не скасовують події на фронті та не впливають на спроможність російських окупантів.

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