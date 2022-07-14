У Мелітополі окупанти ходять містом і українською мовою "запрошують" жителів здати кров

В окупованому росіянами Мелітополі є гостра потреба в донорській крові для поранених під час обсттрілу ЗСУ військової бази.

Щоб допомогти пораненим товаришам окупанти розносять по місто "запрошення" для здачі крові. Написане воно українською мовою.

Про агітки окупантів розповідає РІА Мелітополь.

Після вибуху військової бази на аеродромі в Мелітополі, російські окупанти вилучили всі запаси крові в медичному містечку, не залишивши мирному населенню шансу на порятунок. Втім через велику кількість 300-тих в лавах окупантів наявного запасу крові їм не вистачило.

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"Тепер військові Росії ходять ринками міста і вручають мешканцям Мелітополя агітки. Що цікаво, вони українською мовою. У них людей закликають прийти на станцію переливання крові та здати кров. При собі просять мати паспорт та ідентифікаційний код. Місцеві жителі говорять про те, що, отримавши з рук військових убивць армії Росії такі листівки, мимоволі розумієш, що в окупантів справи погані. Поранених багато, а запаси крові закінчуються. От і відправили їх на ринок, де більше народу", - повідомляє видання.

Нагадаємо, що детонація снарядів на військовій базі окупантів в селищі Мирне Запорізької області тривала впродовж 4-5 годин.

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