У Мелітополі окупанти на території шкіл облаштовують собі бази і склади боєприпасів - мер

Одну з таких баз окупантів українські партизани вже знищили, каже міський голова.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські військові облаштовують у школах свої бази і звозять туди боєприпаси.

Про це повідомив мер Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

За його словами, базу окупантів місцеві жителі помітили на території школи №16. Один з таких військових об'єктів партизани вже знищили.

Також Федоров додав, що росіяни намагаються зірвати дистанційне навчання в Мелітополі.

"Рашисти навіть намагаються заблокувати дистанційне навчання, яке ми розпочали для наших школярів. Цілими днями вони намагаються "покласти" нашу платформу, на якій 14 тисяч дітей навчаються онлайн щодня", - сказав мер міста.

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