У Мелітополі окупанти продовжують примусову паспортизацію: тиснуть на власників земельних ділянок

Зокрема, у цьому напрямку окупанти активно почали працювати у Мелітополі та його околицях. Загарбники оприлюднили вимоги щодо земельних паїв для місцевих мешканців.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Людей, які здають в оренду земельні ділянки, змушують укласти новий договір відповідно до законодавства країни-агресорки Росії. Втім, для цього люди повинні мати російський паспорт. Мешканців, як після закінчення терміну договору не з’явиться, окупанти планують позбавляти права власності на володіння земельними паями.

Російські загарбники також повідомили, що вересня цього року українські номерні знаки на авто будуть змінені на тимчасові з подальшим переоформленням. Втім, і для цього власник транспортного засобу повинен мати російський паспорт.

Як повідомлялося, окупанти почали готувати тимчасово окупований Енергодар до псевдореферендуму. Росіяни повстановлювали у місті агітаційн намети, а також роздають пропагандистську газету. Роблять усе російській загарбники.

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