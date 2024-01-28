У Мелітополі окупанти провели захід, на якому відзначили найкращих колаборантів: що отримали любителі РФ

Нещасні пакетики з сувенірами та грамоти отримали нікчемні персонажі, які перейшли на бік ворога.

У тимчасово окупованому Мелітополі окупанти відзначили найбільш старанних зрадників України. Нагороди отримали представники сектору "культури" – співробітники музеїв, клубів, бібліотек і творчих колективів.

Про це пише ЦНС.

Цінують зрадників в України, та у РФ із собою – не заберуть

Росіяни завжди приділяли чимало уваги цьому напрямку. Вони роблять усе для насадження своєї "вєлікай" недокультури – від перейменування топонімів на російський манір до репертуару вистав та пісень локальних ансамблів і колективів. Крім того, ця категорія дуже добре справляється із завдання агітування народу за правлячу партію та кремлівського диктатора, який готується до чергового фарсу під назвою "вибори президента РФ".

І нехай поки РФ буцімто оточує зрадників схваленням і вдячністю, вони мусять пам'ятати: особи великої кількості колаборантів вже ідентифіковані. Після деокупації українських територій усі вони відповідатимуть перед Законом України. Сподіватися на те, що їх захистять окупанти, не варто.

"Росіяни залишили таких горе-активістів при відступі з Харківщини та Херсонщини, уже чимало з них відбувають покарання в пенітенціарних закладах. На даний час завдяки небайдужим громадянам відповідні органи збирають доказову базу та формують справу на кожного зрадника, який вирішив працювати на ворога за нікчемні продуктові пакети та значки", – наголосили у підпіллі.

Раніше призовник у військкоматі хвалив Путіна і заявив, що після мобілізації одразу зрадить Україну.

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