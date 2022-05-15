У Мелітополі окупанти складають списки жителів: міський голова повідомив про можливу підготовку до референдуму

У Мелітополі окупанти складають списки жителів: міський голова повідомив про можливу підготовку до референдуму

На жаль, ситуація в місті з кожним днем стає все напруженішою.

У Мелітополі Запорізької області російські загарбники збирають дані про людей, які не змогли евакуюватися.

Так вони можеть проводити підготовку до проведення референдуму, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров 15 травня під час національного телемарафону сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"На жаль, ситуація в місті з кожним днем стає все напруженішою. Декілька днів тому росіяни розпочали в бібліотеці збирати списки людей. Вони це роблять, прикриваючись добрими намірами. Кажуть, що у зв'язку з тим, що 80% в місті безробітних, збирають дані, аби допомогти з роботою. Але таким чином вони намагаються відновити реєстр тих жителів, які залишились у місті", - сказав він.

За словами Федорова, потім ці дані окупанти будуть використовувати, не виключено, що вони готуються до референдуму.

Тим часом, у Маріуполі масово горять розтрощені квартири через спробу окупантів відновити електрику.

Читайте також: