У Мелітополі окупанти ставлять на автомобільні номери символи Російської імперії

У Мелітополі окупанти ставлять на автомобільні номери символи Російської імперії

В окупованому Мелітополі Запорізької області російські окупанти роздають людям номерні знаки для автомобілів із гербом 1811 року й написом TVR.

Військові РФ роздавали у місті автомобільні номери із зображенням гербу Запоріжжя зразку 1811 року і напису "TVR". Зазначається, що це є прямою відсилкою до Таврійської губернії.

Про це повідомили у зведення Запорізької обласної військової адміністрації.

Зазначається, що таким чином загарбники прагнуть у тимчасово захоплених населених пунктах розмістити якомога більше знаків, що маркують території як власне російські. Йдеться про різні сфери життєдіяльності: відновлення комуністичних пам'ятників, використання фальшивих символів тощо.

"Така діяльність ворога - не ідолопоклонство, а потужна інформаційно-психологічна операція, направлена на придушення спротиву місцевого населення окупованих територій", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, мешканці Енергодара, який перебуває під окупацією, скаржаться, що їхнє життя повністю залежить від дій військових російської армії. Люди бояться влаштовувати акції на підтримку України, адже росіяни всіх залякали під час попередніх мітингів.

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