У Мелітополі окупанти взяли в полон керівнию центру професійно-технічної освіти

У Мелітополі окупанти взяли в полон керівнию центру професійно-технічної освіти

Військові держави-терористки Росії викрадають на окупованих територіях Запорізької області мирних мешканців.

У Мелітополі, який тимчасово захопили російські загарбники, взяли в полон виконувачку обов’язків директора багатопрофільного центру професійно-технічної освіти Олесю Дорохову.

Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.

Зазначається, що від початку війни на базі навчального закладу вона організувала Центр допомоги "Від серця до серця". Він був єдиним у місті українським гуманітарним штабом з допомоги жителям Мелітополя та переселенцям із Маріуполя.

Своєю чергою, омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що у центрі люди могли отримати харчування, речі першої потреби, ліки. Крім того, там волонтери формували пакети для самотніх та лежачих хворих.

"Викрадаючи активістів, окупанти намагаються зламати волю та супротив місцевого населення, і як наслідок - насадити владу терору і страху", - наголосила Денісова.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти викрали двох чоловіків. Ними виявилися керівник Кирилівської селищної ради Івана Малєєва та його заступника Ігоря Коробку.

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