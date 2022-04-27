У Мелітополі окупанти заблокували гумкоридори та призначають керівниками колишніх злочинців

У Мелітополі окупанти заблокували гумкоридори та призначають керівниками колишніх злочинців

У Мелітополі Запорізької області окупанти продовжують встановлювати свою владу на окупованих територіях.

У Мелітополі окупанти заблокували гуманітарні коридори: постачання продуктів, ліків та евакуація населення наразі не можливі.

Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.

Також в окупованому Мелітополі росіяни продовжують викрадати мирних мешканців, а на керівні посади призначають некомпетентних працівників та колишніх злочинців. Крім цього окупанти готуються із розмахом і парадом святкувати 1 та 9 травня, а також намагаються розпочати навчальний процес в школах і дитсадках.

У Мелітопольському районі російські окупанти замінували місцевість поблизу Кам'яної Могили, риють окопи у селах, які розташовані поблизу заповідника, а на джерелах села Терпіння облаштовують свій табір. Таким чином загарбники намагаються закріпитися на запорізькій землі і водночас сподіваються запобігти партизанському руху спротиву в Мелітопольському районі.

Нагадаємо, що ЗСУ здійснили успішну бойову операцію на Запорізькому напрямку, де в районі населеного пункту Х* вступили в бій з окупантами. У підсумку, українським захисникам вдалося захопити в полон ворожих бійців.