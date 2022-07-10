У Мелітополі окупанти зачинили морг: мирні жителі другий тиждень не можуть поховати рідних

Через це місцеві жителі не можуть поховати своїх рідних.

Про це повідомляє РІА Мелітополь.

За інформацією видання, мирні жителі вже 10 днів не можуть поховати своїх померлих рідних. Єдиний морг у місті окупанти зачинили на замок.

Приміщення моргу загарбники захопили ще минулого тижня після того, як їх добряче покошмарили ЗСУ на військовому аеродромі в Мелітополі. У морг вони звезли частину трупів своїх солдатів. За свідченням очевидців, трупи у морзі лежать у коридорах і навіть на сходах.

Судмедексперти відмовилися співпрацювати з окупантами та залишили робочі місця. Однак у морзі були тіла померлих з числа цивільних. Зокрема, молода мати, яка загинула в ДТП. Вже 10-ту добу рідні загиблої жінки не можуть забрати її тіло для поховання. Говорять, що без заключення судмедекспертизи тіло згодом доведеться ексгумувати, щоб довести причину смерті.

Окупанти почали вимагати у сімейних лікарів, аби ті видавали людям довідки про смерть. Однак медики справедливо зазначають, що така довідка не є висновком судмедексперта і пізніше тіло таки доведеться ексгумувати.

Нагадаємо, що російські загарбники в тимчасово окупованому Мелітополі намагаються не вступати в бій та шукають шляхів для втечі. Вони бояться партизанів та ЗСУ, тож не з’являються на публіці та навіть у соцмережах.

Нагадаємо, 3 липня ЗСУ завдали потужних ударів по військовій базі окупантів у Мелітополі. Було знищено чимало особового складу загарбників та їхньої техніки.

Російські війська були налякані ударами ЗСУ по їхній військовій базі, тож вирішили "заховатися" у житлових кварталах міста.

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