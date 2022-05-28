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У Мелітополі окупанти захопили два виші та призначили "єдиним ректором" ексвикладача з Харкова

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У Мелітополі окупанти захопили два виші та призначили "єдиним ректором" ексвикладача з Харкова

Фото: Associated Press

Росіяни на окупованих територіях Запорізької області намагаються пдпорядкувати собі заклади системи освіти. 

У п'ятницю, 27 травня, співробітники Таврійського державного агротехнологічного університету повідомили, що в будівлю вишу увірвалися зі зброєю російські окупанти. Аналогічна ситуація склалася і в Мелітопольському педагогічному університеті.

Про це повідомили у зведенні Запорізької обласної військової адміністрації.

Окупанти повідомили співробітникам університетів, що обидва виші об’єдналися. Саме тому викладачі повинні або написати заяву на перехід до об'єднаного університету, або ж звільнятися.

Єдиним ректором вишів оголосили заїжджого підполковника і колишнього старшого викладача Харківського університету внутрішніх вправ Андрія Чуйкова. Співробітники агротехнологічного університетут розповіли, що новий ректор поводився неадекватно, був агресивним та хамив. 

Як повідомлялося, окупанти призначили гауляйтером Кирилівської громади відому мелітопольську сепаратистку Катерину Уманець, а Бердянськ під'єднали до трьох російських радіостанцій, на яких щогодини лунає російська пропаганда.

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