У Мелітополі окупанти захопили видавничу компанію і під брендом видали свою агітаційну газету

У Мелітополі окупанти захопили видавничу компанію і під брендом видали свою агітаційну газету

У холдингу наголошують, що не мають стосунку до агітки окупантів.

В тимчасово окпаваному Меліополі Запорізької області російські загарбники намагаються дезінформувати місцеве населення, поширюючи пропагандистські повідемлення.

Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що ворог "розповсюджує цинічно брехливу інформацією через ЗМІ". "Рашисти та їхні посіпаки видали свою агітаційну газету з використанням вкраденого місцевого бренду "МВ-холдинг", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, видавець спростовує свою причетність до розповсюдження цієї газети. Власник "МВ-холдинг" Михайло Кумок наголошує, йому невідомо ані про наклад, ані про спосіб виготовлення цієї агітки.

Як повідомлялося, в Енергодарі атомники відмовилися брати участь у ролику пропагандистів РФ "про перемогу на АЕС". Втім, російським засобам пропаганди так і не вдалося отримати жодного коментаря від працівників Запорізької АЕС.

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