У Мелітополі окупанти залишили одну зі своїх військових баз: що відомо

В місті Мелітополі Запорізької області загарбники вивезли військову техніку з подвір'я колишнього ПТУ №24, що розташоване в найбільш густонаселеному районі на бульварі 30-річчя Перемоги. Там окупанти залишили муляжі, сподіваючись, що ЗСУ вдарять по населеному пункту, аби потім зняти пропагандистські відео.

Про це сьогодні, 13 липня, повідомляє "Риа-Мелитополь" в Telegram.

За даними місцевого каналу, раніше навколо території колишнього ПТУ №24 російські загарбники збудували паркани заввишки 2,5 метри, куди завезли понад тридцять автобусів та кілька десятків білих джипів із синьою смужкою. Згодом туди вони пригнали БТРи та іншу військову техніку.

"Уночі рашисти вивезли військову техніку з двору колишнього ПТУ, а натомість залишили муляжі. З розрахунком, що ЗСУ будуть бити по житлових кварталах, а вони знімуть пропагандистські ролики, щоб показати "злісних нацистів", - йдеться у повідомленні.

Також за даними місцевого каналу, в приміщенні колишнього Сервісного центру МВС, розташованого в адміністративній будівлі заводу "Продмаш", окупанти розмістили свою службу автоінспеції. обвішавши усю будівлю російськими прапорами.

"Буквально вчора в нову рашистську "годівницю" було оголошено набір співробітників. Вимоги у колаборантів жорсткі: беруть чоловіків та жінок з будь-якою освітою, але не старше 35 років", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на території тимчасово окупованої Запорізької області російські солдати тікають від війни. Відомо про 60 окупантів, які переховуються у підвалах, покинутих та зруйнованих будівлях, шукаючи будь-якого способу покинути територію України.

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