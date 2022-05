У Мелітополі партизани вбили двох російських окупантів

Фото: Associated Press

У Мелітополі вранці окупанти виявили два трупи.

За інформацією місцевих, вбиті - військові високого рангу.

Про це повідомляє місцеве видання "РИА Мелитополь".

Трупи виявили в районі теплотраси будинку №52 на вулиці Героїв України. Одразу до місця події з'їхалися народні міліціонери та козаки.

Після слідчих дій трупи забрали. Є інформація, що "народні месники" допомогли вирушити на той світ двом окупантам високого рангу.

За інформацією авторитетного американського аналітичного центру ISW (Institute for the Study of War) у свіжому зведенні про перебіг визвольної війни України проти російських загарбників вказує Мелітополь як центр партизанського руху.

Завдяки діям партизанів, за інформацією Мелітопольського міського голови Івана Федорова, за час окупації вдалося досягти таких успіхів:

проведено понад 20 успішних операцій опору окупантам

пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури подвійного призначення

надано цінний масив військової інформації про дислокацію окупаційних військ українській розвідці.

ліквідовано понад 100 окупантів.

Нагадаємо, що на Запоріжжі українські захисники ведуть активну маневрену оборону і завдають контрударів.

