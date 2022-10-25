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У Мелітополі підірвали штаб ФСБ і базу окупаційної "адміністрації" (фото, відео)

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У Мелітополі підірвали штаб ФСБ і базу окупаційної "адміністрації" (фото, відео)

В тимчасово захопленому росіянами Мелітополі пролунали вибухи.

Сьогодні, 25 жовтня вранці у Мелітополі стався вибух біля будівлі, де базується окупаційна влада та штаб місцевого ФСБ. У багатоповерхівці також був офіс пропагандистів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Пропагандисти кремля невдало покурили біля відділення рашистської ФСБ, яке розміщується в будівлі мелітопольського гауляйтера Балицького. За попередніми даними, біля приміщення, в якому ведеться ретрансляція росЗМІ, вибухнуло авто", - проінформував Федоров.

За даними пропагандистських засобів інформації, внаслідок пригоди постраждали 5 людей. Іван Федоров поки що цю інформацію не підтвердив.

Нагадаємо, що жителі окупованої Запорізької та Херсонської області почали почали масово відмовлятися від російських рублів.

У Мелітополі місцеві жителі помітили, що колаборанти втікають у бік Криму. За їхньою інформацією, невеликі колони чорних представницьких позашляховиків із держномерами та без них їдуть на південь.

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
2113
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