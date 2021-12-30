У Мелітополі підліток послизнувся через ожеледь і наштрикнувся на вістря паркану (фото)

Рятувальники зрізали частину паркану, в якій застрягла рука потерпілого.
У Мелітополі підліток внаслідок ожеледиці підслизнувся на тротуарі та під час падіння проткнув долоню металевим парканом.
Про це інформує ДСНС у Запорізькій області.
Рятувальники зрізали частину паркану, в якій застрягла рука потерпілого та передали підлітка лікарям "швидкої". Про стан підлітка не уточнюють.
Нагадаємо, що у Мелітополі підліток у школі влаштував стрілянину "заради приколу".
Раніше повідомлялося, що під Одесою хлопчик наштрикнувся на вістря паркану.
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