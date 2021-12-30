У Мелітополі підліток послизнувся через ожеледь і наштрикнувся на вістря паркану (фото)

У Мелітополі підліток послизнувся через ожеледь і наштрикнувся на вістря паркану (фото)

Рятувальники зрізали частину паркану, в якій застрягла рука потерпілого.

У Мелітополі підліток внаслідок ожеледиці підслизнувся на тротуарі та під час падіння проткнув долоню металевим парканом.

Про це інформує ДСНС у Запорізькій області.

Рятувальники зрізали частину паркану, в якій застрягла рука потерпілого та передали підлітка лікарям "швидкої". Про стан підлітка не уточнюють.

ДСНС у Запорізькій області

Нагадаємо, що у Мелітополі підліток у школі влаштував стрілянину "заради приколу".

Раніше повідомлялося, що під Одесою хлопчик наштрикнувся на вістря паркану.

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