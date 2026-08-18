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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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32
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У Мелітополі прогриміла серія потужних вибухів: у місті запах гару

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунала серія потужних вибухів.

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Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області повідомляють про серію потужних вибухів та ймовірні влучання.

Про це повідомив партизанський рух «АТЕШ».

За інформацією агентів руху, спочатку в місті пролунала серія сильних вибухів. Згодом «АТЕШ» повідомив про нові ймовірні влучання. Подібні повідомлення про серії вибухів у Мелітополі рух уже публікував у своєму Telegram-каналі.

Також агенти повідомляють про сильний запах гару в повітрі. Раніше «АТЕШ» фіксував у Мелітополі смог, а також перебої з електро- та водопостачанням після атак.

Що саме могло бути уражено цього разу та які наслідки вибухів, наразі невідомо. Офіційної інформації від української сторони щодо ударів по об'єктах у Мелітополі на цей момент немає.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що раніше у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи: окупаційна влада заявила про атаку дронів

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