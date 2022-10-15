У Мелітополі пролунали вибухи: Федоров розповів про "бавовну"

Вибухи сталися у районі аеропорту.
Увечері 14 жовтня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи. "Бавовна" сталася у районі місцевого аеродрому.
Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
За його словами, сталося чотири потужні вибухи з подальшою детонацією. За попередніми даними ворожа військова база, яку окупанти безуспішно намагаються відновити, вкотре понесла втрати.
"Після черги вибухів російськові вивозили звідти ліквідовану техніку. Нехай не покоїться з миром, як і самі рашисти", - наголшосив Федоров.
Раніше, 13 жовтня, в окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. Сильнішо "забавовнило" в північній частині міста: на мікрорайоні і Північному переїзді.
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