У Мелітополі пролунало понад 5 вибухів: Федоров повідомив, де було гучно

Вдень 19 вересня у тимчасово захопленому Мелітополі на Запоріжжі пролунало понад 5 вибухів. Гриміло в районі "Автокольорлиту".

Про це повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Федоров сказав, що так зване "хвалене ППО" росіян не встигає працювати.

Згодом Федоров зазначив, що після ранкових вибухів окупанти одразу заявили, що "город под защитой", а все, що чули жителі, – то нібито ППО. Однак на відео, знятих місцевими активістами спротиву, видно, що приліт, схоже, був, над епіцентром здійнявся стовп диму.

Нагадаємо, вранці ЗСУ завдали успішного удару по ворожому штабу в тимчасово окупованому Мелітополі.

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