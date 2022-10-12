У Мелітополі пролунав вибух: Федоров розповів деталі "бавовни"

У середу, 13 жовтня, в окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав потужний вибух.

Про це повідомляє міськимй голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, було гучно в різних районах. Втім, найсильніше "забавовнило" в північній частині міста: на мікрорайоні і Північному переїзді.

За попередньою інформацією, в повітря злетіло авто. Нараз уточнюються деталі вибуху.

Нагадаємо, напередодні в купованому росіянами Мелітополі на місцевому аеродромі знову "бавовна". Окупанти вигадали свою версію і повідомляють, що на аеродромі проводяться навчання мобілізованих.

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