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У Мелітополі пролунав вибух: Федоров розповів деталі "бавовни"

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У Мелітополі пролунав вибух: Федоров розповів деталі "бавовни"

Фото: Associated Press

У повітря злетів автомобіль.

У середу, 13 жовтня, в окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав потужний вибух.

Про це повідомляє міськимй голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, було гучно в різних районах. Втім, найсильніше "забавовнило" в північній частині міста: на мікрорайоні і Північному переїзді. 

За попередньою інформацією, в повітря злетіло авто. Нараз уточнюються деталі вибуху.

Нагадаємо, напередодні в купованому росіянами Мелітополі на місцевому аеродромі знову "бавовна". Окупанти вигадали свою версію і повідомляють, що на аеродромі проводяться навчання мобілізованих.

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Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
956
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