У Мелітополі пролунав вибух: Федоров розповів деталі "бавовни"

У повітря злетів автомобіль.
У середу, 13 жовтня, в окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав потужний вибух.
Про це повідомляє міськимй голова Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, було гучно в різних районах. Втім, найсильніше "забавовнило" в північній частині міста: на мікрорайоні і Північному переїзді.
За попередньою інформацією, в повітря злетіло авто. Нараз уточнюються деталі вибуху.
Нагадаємо, напередодні в купованому росіянами Мелітополі на місцевому аеродромі знову "бавовна". Окупанти вигадали свою версію і повідомляють, що на аеродромі проводяться навчання мобілізованих.
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