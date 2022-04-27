У Мелітополі ректор педагогічного вишу співпрацює з окупантами: впроваджує російські стандарти освіти

У Мелітополі Запорізької області, який тимчасово захопили росіяни, ректор одного з вишів пішов на співпрацю з окупантами.
Йдеться про ректора Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Він під час захоплення військами РФ міста ступила у змову з представниками окупаційної влади.
Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.
Зазначається, що очільник вишу виконує організаційно-розпорядчі функції у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території.
Він також здійснює пропаганду в закладах освіти щодо виправдання збройної агресії проти України. Ректор вишу впроваджує стандарти освіти держави-терористки в навчальному закладі.
Як повідомлялося, в окупованій Василівці на Запоріжжі росіяни призначили "в.о. голови" міської ради Наталію Романіченко. Новопризначена представниця окупаційної адміністрації записала відеозвернення до місцевих мешканців. Над будівлею вивісили російський триколор.
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