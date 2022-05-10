У Мелітополі російські окупанти під виглядом пошуку партизанів грабують місцевих жителів

У Мелітополі Запорізької області активно діє партизанських рух.

Через це окупантам доводиться нишпорити містом в їхньому пошуку та проводити обшуки, а також заразом обкрадати українців.

Про це повідомляють у Запорізькій обласній державній адміністрації.

"У Мелітополі солдати окупаційної армії під виглядом пошуку партизанів та диверсантів зламували приватні гаражі та проводили обшуки. Жителі авіамістечка повідомляють, що військові з автоматами викрадали автівки з гаражів та приватного сектору. Крім того, загарбники займають квартири мелітопольців, які виїхали на підконтрольну Україні територію", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що в окупованих Мелітополі, Якимівці та районі загарбники провели численні обшуки. "Диверсантів" шукали у приватних будинках, на підприємствах моторного заводу тощо. До слова, в Бердянську, який захопила Росія, також діє українське підпілля. Вночі місцеві мешканці чули постріли поблизу порту. Після цього російські військові почали активно проводити обшуки у місті.

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