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У Мелітополі школярі починають навчальний день з гімну Росії - Денісова

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У Мелітополі школярі починають навчальний день з гімну Росії - Денісова

Фото: УНІАН

В школах тимчасово окупованого Мелітополя російські знищують самосвідомість школярів, намагаючись нав'язати їм свій "рускій мір".

Навчальний день у захоплених освітніх закладах починається з гімну агресорки Росії. Його примушують вчити та співати навіть першокласників.

Про це повідомила колишня омбудсменка Людмила Денісова.

У навчальних програмах для дітей є лекції про те, що українського народу не існує, а "Україна - вигадана держава, якою керують "бандеро-фашисти", і тільки "велика і прекрасна країна Росія" може всіх врятувати".

"Щоденне зомбування школярів спрямоване на те, щоб зламати їхню незміцнілу, сприйнятливу свідомість та пристосувати її до наративів рашистів", - наголошує Денісова.

Крім того, до окупованого Мелітополя прибули російські пропагандисти. У школі №13 вони зафільмували відеосюжету про "радість дітей від переходу на російські навчальні програми". За словами Денісової, діти були змушені розповідати про те, що російська мова "легша, нею приємніше говорити", навчатися стало "радісно і цікаво", а також, що раніше говорити російською було заборонено під страхом смерті від рук "бандеро-фашистів". 

"Це є черговим підтвердження головної цілі РФ у війні з Україною - тотального знищення, включаючи історію, культуру, самосвідомість нашого народу", - наголосила вона.

Як повідомлялося, дітей в окупованому Херсоні будуть навчати за абеткою, де регіон вже називають "рускою землею". Росіяни випустили "Азбуку Херсона", автором якої є донецький сепаратист Олександр Кофман.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
816
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