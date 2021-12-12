У Мелітополі судили жінку, яка вийшла викинути сміття без паспорта

Жінка не мала з собою документа, який засвідчує особу, тож її звинуватили у порушенні карантинних вимог.

У Мелітополі Запорізької області місцеву мешканку звинуватили у порушенні карантинних вимог і вона постала перед судом, бо перебувала на вулиці без паспорта.

Про це повідомляє "Уніан".

Цю історію повідомила суддя міськрайонного суду Мелітополя Лілія Дараган.

"Складено матеріал адміністративний щодо жінки, яка вийшла з дому викинути сміття до сміттєвих баків, ... вона перебувала на вулиці без документів, які посвідчують особу. Звісно, судом було враховано ту обставину, що не було такої значної шкоди заподіяно, і судом було застосовано усне зауваження. Тому що ми враховуємо пропорційність стягнення, а стягнення - воно одне тільки може бути - 17 тисяч гривень штраф. І де ж та пропорційність: вийшла викинути сміття без документів - і 17 тисяч гривень штраф", - розповіла Дараган.

Нагадаємо, що німецькому місті Бранденбург, що біля Берліна, батько-антивакцинатор розстріляв трьох своїх дітей та дружину, поки вони спали. За даними місцевих ЗМІ, це сталось через те, що у його дружини на роботі виявили фальшивий COVID-сертифікат і чоловік боявся, що у них заберуть дітей.

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