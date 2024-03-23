У Мелітополі внаслідок вибухів знищено окупантів та їхню техніку: у ГУР озвучили деталі

У Мелітополі 22 березня внаслідок вибухів знищено окупантів та їхню техніку.

Про це повідомляє ГУР.

Зазначається, що в епіцентрі вибухів перебувало близько 20 російських окупантів, дві тентовані вантажівки "Кама та УАЗ “Patriot”.

"Внаслідок спеціальної акції ГУР МО України та місцевого руху опору успішного вогневого ураження завдано групі російських загарбників та їхній військовій техніці", - розповіли в ГУР.

Точні втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, станом на ранок 32 березня 2024 року ЗСУ знищили 435 760 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1050 військових. Дані уточнюються.

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