У Мелітополі ЗСУ "закобзонили" окупантів у їхньому штабі і влаштували ворогу "фейєрверк" у Кінських Роздолах

У Мелітополі "прилетіло" у штаб окупантів. В результаті є вбиті та поранені.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"За уточненою інформацією, 15 листопада, у місті Мелітополь наші воїни знищили штаб одного з ворожих підрозділів. В результаті дій Сил оборони в районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка і Благовіщенка Запорізької області знищено два склади боєприпасів, дві одиниці БМ-21 “Град” та зенітний ракетний комплекс С-300. Також ворог втратив близько 100 осіб загиблими та пораненими", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Мелітополі у лігві окупантів сталася "бавовна". Вибух пролунав у житловому масиві поблизу 24-го училища. Туди одразу вирушили швидкі та почали вивозити поранених окупантів.

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