"У мене, бувало, накладалися шлюби": Арестович розповів про ексдружин, зради та розлучення

Арестович розповів про своїх колишніх дружин.
Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович розповів про своїх колишніх дружин. Він зазначив, що у нього було три шлюби і він і досі в добрих стосунках із попередніми дружинами.
Про це він сказав в інтерв'ю Анні Олицькій.
Арестович заявив, що у нього було три шлюби і зі своїми двома попередніми дружинами він підтримує добрі стосунки та навіть "готовий за них померти".
"Чи зраджував я дружин? Ні, у мене бувало накладалися шлюби. Це була зрада, але це і був свідомий вибір, бо я знав, що я вже розлучаюсь. Тобто це було у процесі розлучення, я вже знав, що з цією жінкою не житиму. Я другу дружину зустрів, коля я зрозумів, що з першою ми вже розходимось. Третю я зустрів, коли зрозумів, що з другою не буде спільного життя. Я розлучався тоді, коли розривався між двома жінками, але знав, що з минулою не буде майбутнього", - сказав він.
Арестович зазначив, що батьки завжди його підтримували і вони й досі спілкуються з його двома попередніми дружинами. Від додав, що з двома попередніми дружинами прожив по 10 років.
Також Арестович зазначив, що усі три свої шлюби він вважає вдалими та навіть "готовий пожертвувати життям заради 2 попередніх дружин".
"Я дуже важко переживав розлучення. Це - психологічна смерть. Я помирав та народжувався заново. Особливо важко було залишати дітей", - сказав він.
Арестович зазначив, що він зберігає добрі стосунки зі своїми дітьми від попереднього шлюбу.
"Розлучатися потрібно тоді, коли ще є якісь почуття, бо потім розлучення перетворюється на жахіття", - сказав ексрадник ОП.
Нагадаємо, Арестович розповів про свою найвідомішу роль в образі жінки.
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