"У мене цілий букет хвороб": військовий розповів про наслідки російського полону

Володимир Цема-Бурсов — військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади. До повномасштабного вторгнення він був при зрості 191 см він важив 95 кг. У квітні 2022 року з металургійного комбінату імені Ілліча потрапив у російський полон, де пробув 20 місяців.

Військовий поділився наслідками російського полону, передає "Дивись Свої".

Чоловік пригадує, що у ніч на 4 січня прокинулися від того, що в коридорі було чутно матюки та брязкіт зв’язки ключів.

"А ще біготня, метушня. У нас було три варіанти: чергове переселення, когось привезли або навпаки будуть забирати. Зазвичай все це відбувалося глибоко вночі. Ми всі по черзі побігли в туалет, бо невідомо кого заберуть і як довго доведеться бути в дорозі. І знову полягали, чекаючи, що буде далі. Шуміло ближче", - каже він.

У камері Володимира було 8 людей, 4 з них викликали. Посадили в автозаки й повезли на аеродром.

"Літак був просторим, не таким, як нас доставляли у в'язницю. Були довгі лавки. Руки, як раніше, вже не зв’язували, але їх треба було тримати на колінах долонями вверх, голови опущені. Я на деякий час заснув, бо погано почувався. А прокинувся, то літак вже приземлився в Бєлгороді. Нас пересадили в автобус і повезли на кордон з Україною, в Сумську область. Десь на пів дороги з автобуса вийшов конвой — їх було двоє", - вказано у повідомленні.

Військовополонений Володимир Цема-Бурсов із сім'єю

Цікавим є те, що на прощання полоненим прочитали проповідь, що, мовляв, вони неправильно поводяться.

"Хтось вдалині побачив український прапор і закричав від радощів. А я був у ступорі, не було жодних емоцій. На той момент мені здалося, що це відбувається не зі мною. Просто до кінця не міг усвідомити, що я на волі. Потім хтось зайшов в автобус і попросив нас виходити. Ми йшли через кордон в бік інших автобусів, нас зустріли, розмістили в автобусах і ми поїхали", - ділиться Володимир.

Він продовжує, що обабіч доріг стояли люди з українськими прапорами. Вони знали, що їхатиме колона автобусів зі звільненими військовополоненими.

"Далі нас привезли до однієї з лікарень Полтави, нагодували, видали речі найперш ої потреби, серед яких одяг, телефон тощо. Зараз я на лікуванні в одному з медзакладів на Полтавщині. Стан мого здоров’я набагато гірший, ніж я очікував. У мене, як то кажуть, “цілий букет” хвороб, серед яких хронічний гастрит на стадії загострення, неалкогольна жирова хвороба печінки, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) — хвороба травної системи людини, хронічний простатит на стадії ремісії тощо", - додав військовий.

Нагадаємо, 8 лютого, Україна повернула додому ще 100 захисників з російського полону.

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