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"У мене немає недоліків, я - молодець": Арестович розповів, чи є у нього "зіркова хвороба"

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"У мене немає недоліків, я - молодець": Арестович розповів, чи є у нього "зіркова хвороба"

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що попри популярність, у нього немає "зіркової хвороби".

Також радник голови Офісу президента вважає, що завдяки йому став популярний телемарафон. 

Про це він сказав у інтерв'ю на Youtube-каналі Валерії Коломієць. 

"Дуже багато хто вважає, що мене зробив популярним телемарафон. Це я зробив телемарафон популярним. Справа у тому, що в мене немає "зіркової хвороби". І навіть натяку на це. А тому варто чітко розділяти справжнє ставлення народу, який прекрасно розуміє, що люблю людей. Це - не підробиш", - сказав Арестович. 

Також Арестович заявив, що він не самозакоханий, проте вважає себе нарцисом.  

"У мене немає недоліків. Я - молодець, як не крути", - сказав радник голови ОП. 

Нагадаємо, Арестович спрогнозував оптимістичні терміни завершення війни в Україні

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