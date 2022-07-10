"У мене немає недоліків, я - молодець": Арестович розповів, чи є у нього "зіркова хвороба"

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що попри популярність, у нього немає "зіркової хвороби".
Також радник голови Офісу президента вважає, що завдяки йому став популярний телемарафон.
Про це він сказав у інтерв'ю на Youtube-каналі Валерії Коломієць.
"Дуже багато хто вважає, що мене зробив популярним телемарафон. Це я зробив телемарафон популярним. Справа у тому, що в мене немає "зіркової хвороби". І навіть натяку на це. А тому варто чітко розділяти справжнє ставлення народу, який прекрасно розуміє, що люблю людей. Це - не підробиш", - сказав Арестович.
Також Арестович заявив, що він не самозакоханий, проте вважає себе нарцисом.
"У мене немає недоліків. Я - молодець, як не крути", - сказав радник голови ОП.
Нагадаємо, Арестович спрогнозував оптимістичні терміни завершення війни в Україні.
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