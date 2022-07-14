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"У мене похресниця такого віку": військовий ЗСУ не стримав емоцій від звірств росіян у Вінниці (відео)

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"У мене похресниця такого віку": військовий ЗСУ не стримав емоцій від звірств росіян у Вінниці (відео)

Окупанти вчинили черговий жахливий військовий злочин в Україні, який призвів до смертей цивільних, зокрема дітей.

Сьогодні, 14 липня, Україну сколихнуло звірство росіян у Вінниці, де вони вбили, за останніми даними, 21 людину, серед яких є троє дітей. Від побаченого емоцій не міг стримати навіть військовий.

Український захисник записав відео в якому розповів про жах, якого навели окупанти на місто.

"Щойно знесло вітром… носилки… там взагалі дитина частинами…", — розповів емоційно боєць.

У коментарі він додав, що загибла дитина була одного віку з його похресницею.

Російські війська вбивають мирне населення, серед них - діти / ©
Російські війська вбивають мирне населення, серед них - діти
Російські війська вбивають мирне населення, серед них - діти / © Facebook/ ДСНС України
Російські війська вбивають мирне населення, серед них - діти / Фото: Facebook/ ДСНС України

Нагадаємо, врнанці 14 липня російські війська ракетами обстріляли Вінницю. Окупанти трьома ракетами влучили в будівлю з офісними приміщеннями. Зараз відомо про 21 загиблого, серед них 3 дітей. Окрім цього 52 людини поранено, серед них також 3 дітей. Безвісти зниклими вважаються 46 людей.

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