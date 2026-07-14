«Зняв зброю і почав ґвалтувати»: історія жінки з Херсонщини, яка народила сина від окупанта

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Жителька Херсонщини народила дитину від російського окупанта, який її зґвалтував.

Свою історію жінка розповіла виданню «Слідство.Інфо».

«У мене шестеро дітей, найменший — від окупанта», — розповідає Світлана з Херсонщини.

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Жінку зґвалтував окупант з Чечні з позивним «Шах». Він вивіз її з дому і завіз до закинутого магазину.

«Він зняв зброю і почав ґвалтувати на підлозі. Я плакала, але плач для них нічого не означає. А людей поруч взагалі нікого не було, бо були обстріли», — розповіла вона.

Під час перебування під російською окупацією у Світлани не було жодної можливості підтвердити здогадки про вагітність — в аптеках сіл окупованої Херсонщини просто не продавали тести. Жінка до останнього намагалася переконати себе, що не вагітна, а якщо це виявиться не так — планувала зробити аборт.

Вирвавшись зі щойно деокупованого регіону, Світлана одразу звернулася до лікарні на сусідній Миколаївщині.

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«Аборт робити пізно, дитина сформована», — почула Світлана на прийомі. Термін вагітності на той момент уже становив 23 тижні.

«Тест ніде було взяти. Сюди [на Миколаївщину] вже як приїхала, почула серцебиття дитини, як вона рухала руками й ногами. Рідні казали, чого ти будеш гріх брати на себе. Так я і передумала робити аборт», — згадує Світлана.

Гінекологиня зателефонувала до поліції.

«Лікарка повідомила, що після деокупації до медичного закладу звернулася вагітна жінка, яка сказала, що завагітніла внаслідок зґвалтування російським військовим», — каже начальник відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області Ігор Демʼянюк.

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Нині наймолодшому синові Світлани, народженому від окупанта — три роки. Вона виховує його разом із пʼятьма своїми старшими дітьми та каже, що він не схожий на батька-ґвалтівника.

Раніше 12-річний хлопчик з Херсонщини розповів про вбивство матері у нього на очах окупантом, який прийшов її ґвалтувати.

Також повідомлялося про те, що в РФ українка народила після зґвалтування окупантом і викинула немовля.

Крім того, ми писали, що на окупованому Запоріжжі військові РФ зґвалтували двох школярок.

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