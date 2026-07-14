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"У мене шестеро дітей, найменший — від окупанта": багатодітна мати з Херсонщини виховує дитину від росіянина-ґвалтівника
Журналісти встановили деталі зґвалтування жінки на Херсонщині окупантом «Шахом», від якого вона потім народила дитину.
Жителька Херсонщини народила дитину від російського окупанта, який її зґвалтував.
Свою історію жінка розповіла виданню «Слідство.Інфо».
«У мене шестеро дітей, найменший — від окупанта», — розповідає Світлана з Херсонщини.
Жінку зґвалтував окупант з Чечні з позивним «Шах». Він вивіз її з дому і завіз до закинутого магазину.
«Він зняв зброю і почав ґвалтувати на підлозі. Я плакала, але плач для них нічого не означає. А людей поруч взагалі нікого не було, бо були обстріли», — розповіла вона.
Під час перебування під російською окупацією у Світлани не було жодної можливості підтвердити здогадки про вагітність — в аптеках сіл окупованої Херсонщини просто не продавали тести. Жінка до останнього намагалася переконати себе, що не вагітна, а якщо це виявиться не так — планувала зробити аборт.
Вирвавшись зі щойно деокупованого регіону, Світлана одразу звернулася до лікарні на сусідній Миколаївщині.
«Аборт робити пізно, дитина сформована», — почула Світлана на прийомі. Термін вагітності на той момент уже становив 23 тижні.
«Тест ніде було взяти. Сюди [на Миколаївщину] вже як приїхала, почула серцебиття дитини, як вона рухала руками й ногами. Рідні казали, чого ти будеш гріх брати на себе. Так я і передумала робити аборт», — згадує Світлана.
Гінекологиня зателефонувала до поліції.
«Лікарка повідомила, що після деокупації до медичного закладу звернулася вагітна жінка, яка сказала, що завагітніла внаслідок зґвалтування російським військовим», — каже начальник відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області Ігор Демʼянюк.
Нині наймолодшому синові Світлани, народженому від окупанта — три роки. Вона виховує його разом із пʼятьма своїми старшими дітьми та каже, що він не схожий на батька-ґвалтівника.
Раніше 12-річний хлопчик з Херсонщини розповів про вбивство матері у нього на очах окупантом, який прийшов її ґвалтувати.
Також повідомлялося про те, що в РФ українка народила після зґвалтування окупантом і викинула немовля.
Крім того, ми писали, що на окупованому Запоріжжі військові РФ зґвалтували двох школярок.