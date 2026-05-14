Укрaїнa
2012
2 хв

«У мене таких грошей немає»: Єрмак прокоментував рішення суду та готує апеляцію

Єрмак у суді заявив, що не має грошей на заставу.

Катерина Сердюк
Єрмак у суді

Екскерівник ОПУ Андрій Єрмак відреагував на рішення суду щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Він готує апеляцію.

Про це повідомляє кореспондент ТСН із зали суду.

Єрмак відреагував на рішення суду

Після засідання суду Єрмак заявив, що йому «немає чого приховувати».

«Я заперечую будь-які обвинувачення. Я залишаюся в Україні. Мені немає чого приховувати. Я буду подавати апеляцію», — зазначив Єрмак.

На запитання журналістів про заставу 140 млн гривень Єрмак відповів, що не має таких грошей.

«У мене таких грошей немає. Зараз адвокат буде працювати», — додав він.

Повідомляється, що Єрмак носитиме електронний браслет.

Суд над Єрмаком у справі «Династія» — останні новини

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Рішення — тримання під вартою з альтернативою застави в 140 мільйонів гривень.

Єрмак відкинув звинувачення у справі про відмивання коштів через елітне містечко «Династія».

«Моє майно обмежується лише тим, що зазначене в деклараціях. Я завжди чесно і сумлінно їх заповнював», — сказав Єрмак в суді.

Також Єрмак у суді заперечив, що консультувався з «ворожкою Веронікою» щодо кадрових призначень і заявив, що завжди діяв лише в інтересах держави. Ексголова ОП заявив, що не спілкувався з гадалками та не має стосунку до езотеричних практик. На запитання про Вероніку Анікієвич Єрмак відповів, що знає кількох людей із таким ім’ям, але не пам’ятає прізвищ і не може сказати, про кого саме йдеться.

