«У мене таких грошей немає»: Єрмак прокоментував рішення суду та готує апеляцію

Єрмак у суді

Екскерівник ОПУ Андрій Єрмак відреагував на рішення суду щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Він готує апеляцію.

Про це повідомляє кореспондент ТСН із зали суду.

Після засідання суду Єрмак заявив, що йому «немає чого приховувати».

«Я заперечую будь-які обвинувачення. Я залишаюся в Україні. Мені немає чого приховувати. Я буду подавати апеляцію», — зазначив Єрмак.

На запитання журналістів про заставу 140 млн гривень Єрмак відповів, що не має таких грошей.

«У мене таких грошей немає. Зараз адвокат буде працювати», — додав він.

Повідомляється, що Єрмак носитиме електронний браслет.

Дата публікації 09:23, 14.05.26

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Рішення — тримання під вартою з альтернативою застави в 140 мільйонів гривень.

Єрмак відкинув звинувачення у справі про відмивання коштів через елітне містечко «Династія».

«Моє майно обмежується лише тим, що зазначене в деклараціях. Я завжди чесно і сумлінно їх заповнював», — сказав Єрмак в суді.

Також Єрмак у суді заперечив, що консультувався з «ворожкою Веронікою» щодо кадрових призначень і заявив, що завжди діяв лише в інтересах держави. Ексголова ОП заявив, що не спілкувався з гадалками та не має стосунку до езотеричних практик. На запитання про Вероніку Анікієвич Єрмак відповів, що знає кількох людей із таким ім’ям, але не пам’ятає прізвищ і не може сказати, про кого саме йдеться.

