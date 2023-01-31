У мене є ліхтарик: мер Івано-Франківська застряг у ліфті під час відключення світла

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків через відключення світла застряг у ліфті і був змушений чекати на аварійну службу, яка б звільнила його. При собі він мав лише один ліхтарик.

Про це міський голова Івано-Франківська повідомив у соціальних мережах та опубілкував фото із ліфта.

"Застряг в ліфті вдома! Чекаю аварійну! Світло відключили, а я забув! Добре, що ліхтарик в кишені!", - написав приблизно о 18-й годині міський голова на сторінці у Facebook.

У коментарях до допису Марцінків додав, що станом на 19:00 працівники аварійної служби звільнили його із пастки. Він просидів у ліфті приблизно 20 хв.

Користувачі Facebook із гумором відреагували на ситуацію. Так, вони жартували, аби Марцінків зателефонував міському голові, щоб негайно направив аварійну службу.

Яка ситуація із електрикою станом на 31 січня

Нагадаємо, енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і перебувають під контролем ворога через незаконну окупацію Запорізької АЕС.

За даними "Укренерго", через ракетні удари по енергетичній інфраструктурі зберігається значний дефіцит. Триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня та попередніх обстрілів.

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