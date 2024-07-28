“У мене є його номер”: Зеленський про комунікацію з Трампом

На переконання Зеленського, США та європейські країни мають зберігати єдність, щоб завдати додаткового тиску на РФ і показати: у неї — жодного шансу.

Головнокомандувач України Володимир Зеленський контактував із командою кандидата у президенти США Дональда Трампа. Американський політик сказав, що доступний для будь-яких питань.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтервʼю NHK.

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За словами лідера, у липні офіційні особи з боку України контактували з командами кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Камали Гарріс.

“Трамп сказав мені, що він доступний для будь-яких питань, і що у мене є його номер телефону", – розповів Зеленський.

Раніше йшлося про те, що Україна готує мирний план, що покликаний завершити війну. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що він має бути готовий до кінця листопада.

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