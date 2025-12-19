- Дата публікації
У мера Луцька проводять обшуки: що відомо
Що стало причиною обшуків — наразі невідомо. Мер міста запевняє, що жодних речей чи документів в нього не вилучали.
Сьогодні, 19 грудня, НАБУ проводить обшуки в мера Луцька Ігоря Поліщука та очільника Волинської облради Григорія Недопада.
Про це повідомляє Insider Media з посиланням на правоохоронні органи.
Офіційна інформація про те, в рамках якої справи відбуваються обшуки та у якому процесуальному статусі перебуває мер міста, відсутня.
Згодом Поліщук повідомив, що жодних речей чи документів в нього не вилучали, процесуального статусу він не має, пише «Волинські новини».
«Працівники НАБУ поводили себе коректно і професійно, зауважень до їхньої роботи немає», — зазначив Ігор Поліщук.
Раніше повідомлялося про обшуки НАБУ в центральному апараті Державної податкової служби та низці обласних управлінь. Як зазначалося, обшуки могли бути пов’язані зі справою щодо масштабної корупції в енергетиці (справа «Мідас»), однак офіційних деталей від бюро не надходило.