У мера Луцька проводять обшуки: що відомо

Ігор Поліщук

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 19 грудня, НАБУ проводить обшуки в мера Луцька Ігоря Поліщука та очільника Волинської облради Григорія Недопада.

Про це повідомляє Insider Media з посиланням на правоохоронні органи.

Офіційна інформація про те, в рамках якої справи відбуваються обшуки та у якому процесуальному статусі перебуває мер міста, відсутня.

Реклама

Згодом Поліщук повідомив, що жодних речей чи документів в нього не вилучали, процесуального статусу він не має, пише «Волинські новини».

«Працівники НАБУ поводили себе коректно і професійно, зауважень до їхньої роботи немає», — зазначив Ігор Поліщук.

Раніше повідомлялося про обшуки НАБУ в центральному апараті Державної податкової служби та низці обласних управлінь. Як зазначалося, обшуки могли бути пов’язані зі справою щодо масштабної корупції в енергетиці (справа «Мідас»), однак офіційних деталей від бюро не надходило.