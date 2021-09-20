У Мережі оприлюднили наслідки пожежі в школі в Чугуєві: навчатися неможливо (відео)

Через стан школи після пожежі вирішується питання, як будуть навчатися учні.
У Чугуєві у будівлі ЗОШ №2 сталася пожежа, яку рятувальники гасили впродовж кількох годин. Школа сильно вигоріла і навчатися в ній зараз просто неможливо.
Відео наслідків пожежі виклали в Мережі.
Ледь не вщент вигоріли дерев‘яні конструкції даху та перекриття над приміщенням спортзалу.
"Вогонь по конструкціям швидко розповсюджувався на значну площу. Всього на місці події працювало 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 чоловік особового складу ДСНС. Загальна площа пожежі складала близько 500 кв.м. Горіли дерев'яні конструкції даху та перекриття спортзалу, а також частково двоповерхової будівлі школи", - повідомили в пресслужбі ДСНС.
Пожежу рятувальники гасили усю ніч. Близько 6:30 ранку її було ліквідовано.
Попередня причина виникнення пожежі – коротке замикання електропроводки. Загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, що ввечері 19 вересня близько 19:30 на даху двоповерхової будівлі школи №2 виникла пожежа. За інформацією рятувальників, гасіння ускладнювалося розповсюдженням вогню пустотами даху та виникненням прогарів.