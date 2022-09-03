У Мережі опублікували відео вибуху на виставці у Чернігові, де постраждали діти

Момент вибуху на виставці у Чернігові зафіксували журналісти під час знімання сюжету.

Сьогодні вдень, 3 вересня у Чернігові біля художнього обласного музею ім. Галагана, на Валу, пролунав вибух. У місті проходила виставка боєприпасів, під час якої один з них здетонував.

Момент вибуху зафіксували журналісти знімальної групи телеканалу "Суспільне.Чернігів".

За попередньою інформацією, причиною вибуху став ручний протитанковий гранатомет.

Внаслідок вибуху постраждали троє дітей, дворічний хлопчик перебуває в тяжкому стані.

Нагадаємо, 3 вересня у Чернігові на виставці боєприпасів біля історичного музею близько 13:30 пролунав вибух.

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