У Мережі пишуть про хакерську атаку на Національний телемарафон: що відбулося насправді

1+1 Media повідомляє про чергову спробу РФ дезінформувати українське суспільство та розповсюдження фейків.

У Мережі пишуть про хакерську атаку на Національний телемарафон. Це – ворожий фейк!

У повідомленнях сказано, що зловмисники підмінили телеконтент на повідомлення про нібито загрозу удару "Орешніком".

Це – ворожий вкид! Українські телеканали функціонують належним чином. Жодних скарг від провайдерів чи глядачів не отримано, йдеться у заяві 1+1 Media.

"Звертаємо вашу увагу, що наразі інформація про злам ефірного мовлення не підтверджена — телеканали функціонують належним чином. Жодних скарг від провайдерів чи глядачів не отримано. Схоже на те, що ворог поширив неправдиву інформацію інтернетом з метою дестабілізувати й залякати українців. Тож вкотре нагадуємо: читайте верифіковані медіа, не поширюйте сумнівну інформацію, адже ворог тільки цього й чекає", – наголошує 1+1 Media.

Ворожий вкид / Фото: t.me/spravdi

Нагадаємо, в Україні 19 грудня сталася наймасштабніша кібератака на державні реєстри за останній час – росіяни вчинили спробу порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. Унаслідок атаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.

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