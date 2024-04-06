Росіяни знищили чергове українське місто.
У Мережі показали кадри "звільненої" окупантами Авдіївки Донецької області. Місто перетворилося на суцільну руїну з пустими вулицями та зруйнованими будинками.
Відео у Мережі поширив український журналіст Денис Казанський.
"Росія врятувала", - підписав відео Казанський.
Раніше ми писали, що окупанти показали "звільнену" Авдіївку на Донеччині, а точніше, те, що від неї залишилося. Окупанти прогулялися населеним пунктом, в якому довкола самі руїни.
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