У Мережі показали кадри "звільненої" окупантами Авдіївки Донецької області. Місто перетворилося на суцільну руїну з пустими вулицями та зруйнованими будинками.

Відео у Мережі поширив український журналіст Денис Казанський.

"Звільнена" окупантами Авдіївка

"Росія врятувала", - підписав відео Казанський.

Раніше ми писали, що окупанти показали "звільнену" Авдіївку на Донеччині, а точніше, те, що від неї залишилося. Окупанти прогулялися населеним пунктом, в якому довкола самі руїни.

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