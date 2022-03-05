У Мережі показали колону розбитої техніки російських окупантів під Харковом, де триває контрнаступ ЗСУ (відео)

Автор відео зазначає: "Такий вигляд повинен мати російський окупант на території Україні".

Під Харковом підрозділи Збройних Сил України 5 березня перейшли до контрнаступу. Українські армійці вже знищили чергову колону російської техніки.

Про це у Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Знищена колона російської техніки під Харковом, де йде контрнаступ Героїв України!", - написав він.

Автор відео зазначає: "Такий вигляд повинен мати російський окупант на території Україні! Вони стоять, далі їхати не будуть. Ніхто їх не пустить".