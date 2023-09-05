У Мережі показали нові супутникові знімки Каховської ГЕС після підриву окупантами

Внаслідок підриву окупантів на Каховській ГЕС було зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі.

Російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС у ніч проти 6 червня 2023 року. Терористичні дії російських загарбників спричинили масштабну катастрофу – були затоплені десятки населених пунктів та знищені будинки українців.

У Мережі показали нові супутникові знімки Каховського водосховища після підриву окупантами.

На світлинах видно, що місцевість, де раніше було водосховище, все більше вкривається рослинністю.

Супутникові знімки Каховської ГЕС / Фото: Крымский ветер

Супутникові знімки Каховської ГЕС / Фото: Крымский ветер

Супутникові знімки Каховської ГЕС / Фото: Крымский ветер

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що 30 серпня штаб завершив роботу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

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