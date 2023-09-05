У Мережі показали нові супутникові знімки Каховської ГЕС після підриву окупантами

Внаслідок підриву окупантів на Каховській ГЕС було зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі.
Російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС у ніч проти 6 червня 2023 року. Терористичні дії російських загарбників спричинили масштабну катастрофу – були затоплені десятки населених пунктів та знищені будинки українців.
У Мережі показали нові супутникові знімки Каховського водосховища після підриву окупантами.
На світлинах видно, що місцевість, де раніше було водосховище, все більше вкривається рослинністю.
Нагадаємо, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що 30 серпня штаб завершив роботу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.
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