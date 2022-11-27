У Мережі показали відео патрульних з місця ракетного удару у Києві 23 листопада

Патрульні чергували, як раптом за декілька десятків метрів від них стався потужний вибух.

Під час масованого російського ракетного обстрілу Києва 23 листопада патрульні поліцейські опинилися за декілька десятків метрів від місця вибуху.

Відео у Facebook оприлюднив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, інспектори батальйону ТОР Андрій Буценко, Володимир Шишков та Віталій Бондарев рухалися на свій квадрат патрулювання. Раптом, за декілька десятків метрів від них стався потужний вибух.

Правоохорнці одразу прибули на місце інциденту. Вони почали надавати домедичну допомогу постраждалим. Одному чоловіку з важким пораненням кінцівки наклали турнікет та передали військовим медикам.

Через трохи до них приєдналися додаткові екіпажі поліції, карети "швидкої" й рятувальники.

Далі патрульні забезпечили безперешкодний проїзд оперативного транспорту, охорону місця події й допомогу в евакуації потерпілих.

"Ми й раніше ніколи не знали, що приготувала наступна зміна, які челенджі. Зараз — тим паче. Але ми готові робити все від нас необхідне, аби прийти на допомогу і захистити. Як і кожен член суспільства має зараз робити все можливе аби подбати про безпеку. Свою і рідних", — кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві під сас масованої ракетної атаки РФ 23 листопада внаслідок влучання у житловий будинок загинуло троє мешканців, серед яких є 17-річна дівчина. Тоді уся Київська область залишилися без світла. Також у столиці було призупинене постачання води.

Крім того, одна із російських ракет влучила у багатоповерхівку у Вишгороді на Київщині. Загинуло 6 людей.

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