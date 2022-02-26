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У Мережі показали, як кияни коктейлями Молотова зупинили окупантів: жоден танк не пройшов (відео)

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Техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів.

Ніч у Києві видалася спектоною. ЗСУ, НГУ та іншим підрозділам разом з теробороною вдалося відкинути окупантів.

В Мережі показали, як кияни захищали своє місто, використовуючи коктейлі Молотова.

"Ось вам приклад, як працюють коктейлі Молотова. На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів, усі танки знешкоджені. Живих росіян взято в полон", - підписали відео автори.

На кадрах видно, як ворожий танк намагається проїхати у столицю, а з висоти городяни закидають його коктейлями Молотова. Танк горить.

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