У Мережі показали, як у Польщі через технічну несправність садили літак "Мрія" (відео)

Літак приземлявся у густому тумані.
Найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія" нещодавно здійснив аварійну посадку у польскому місті Жешув.
У Мережі опублікували відео приземлення літака.
Під час приземлення усе було оповите туманом, а злітну смугу не було видно до останнього.
Коли літак перебував у Польщі у нього виявили технічну несправність. Командир літакаДмитро Антонов пояснив, що після посадки техніки завжди перевіряють шасі і вони помітили два пошкоджені болти. За його словами, ці болти не утримують саме шасі, а лише датчик положення шасі "політ-земля". Посадка в місті Ряшеві пройшла в штатному режимі.
Після усунення несправності літак вирушив до Китая.
Нагадаємо, що у Польщі у Щецині в аеропорту естрено посадили літак авіакомпанії Wizz Air, який прямував з Гамбурга до Києва. Під час польоту одному з пасажирів на борту літака раптово стало зле. 47-річний чоловік знепритомнів.
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