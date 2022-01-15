У Мережі показали, як у Польщі через технічну несправність садили літак "Мрія" (відео)

У Мережі показали, як у Польщі через технічну несправність садили літак "Мрія" (відео)

Літак приземлявся у густому тумані.

Найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія" нещодавно здійснив аварійну посадку у польскому місті Жешув.

У Мережі опублікували відео приземлення літака.

Під час приземлення усе було оповите туманом, а злітну смугу не було видно до останнього.

Коли літак перебував у Польщі у нього виявили технічну несправність. Командир літакаДмитро Антонов пояснив, що після посадки техніки завжди перевіряють шасі і вони помітили два пошкоджені болти. За його словами, ці болти не утримують саме шасі, а лише датчик положення шасі "політ-земля". Посадка в місті Ряшеві пройшла в штатному режимі.

Після усунення несправності літак вирушив до Китая.

Нагадаємо, що у Польщі у Щецині в аеропорту естрено посадили літак авіакомпанії Wizz Air, який прямував з Гамбурга до Києва. Під час польоту одному з пасажирів на борту літака раптово стало зле. 47-річний чоловік знепритомнів.

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