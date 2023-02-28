У Мережі показали, який вигляд мав Ан-225 "Мрія" в Гостомелі 1989 року (фото)

Літак Ан-225 "Мрія", який знищили російські окупанти, у червні 1989 року повернувся в Україну з Паризького авіасалону в Ле-Бурже. Там продемонстрували його можливості.

Унікальне фото, зроблене в Гостомелі на Київщині, опублікували на сторінці "Старі фотографії" в Facebook. Воно зберіглося в сімейному архіві українця.

Фото: Олексій Терентьев

"Червень 1989 рік. Гостомель. Після авіасалону в Ле-Бурже. З домашнього архіву", – йдеться в повідомленні.

На знімку можна побачити, що на "Мрії" розміщується перший радянський орбітальний корабель багаторазового використання "Буран". Його також демонстрували в авіасалоні. Щоб перевезти космічний апарат до Франції та назад, його закріпили зверху на літаку.

Нагадаємо, новий Ан-225 буде створено на базі недобудованого брата-близнюка "Мрії". Авіаконструктори ДП "Антонов" уже над цим працюють, а поки триває демонтаж фюзеляжу зруйнованого літака.

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