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У Мережі показали, який вигляд має затоплена Каховська ГЕС (відео)

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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У Мережі показали, який вигляд має затоплена Каховська ГЕС (відео)

Каховська ГЕС після теракту

Зруйнована Каховська ГЕС не підлягає відновленню.

Внаслідок вчиненого росіянами теракту на Каховській ГЕС зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі із 28-ми, а з машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн мастила.

Відео наслідків показав представник Оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.

"Видно зруйновану водозливну греблю, будівля машинного залу розламалася на дві частини, і одна з цих частин наполовину поринула у воду", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що повністю зруйновано судноплавний шлюз та земляну греблю між будівлею ГЕС та судноплавним шлюзом біля правого берега.

Який вигляд має зруйнована Каховська ГЕС

Який вигляд має зруйнована Каховська ГЕС

Раніше ми показали, що залишилося від Каховського водосховища.

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Дата публікації
Перегляди
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