У Мережі показали, який вигляд має затоплена Каховська ГЕС (відео)

Зруйнована Каховська ГЕС не підлягає відновленню.
Внаслідок вчиненого росіянами теракту на Каховській ГЕС зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі із 28-ми, а з машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн мастила.
Відео наслідків показав представник Оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.
"Видно зруйновану водозливну греблю, будівля машинного залу розламалася на дві частини, і одна з цих частин наполовину поринула у воду", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що повністю зруйновано судноплавний шлюз та земляну греблю між будівлею ГЕС та судноплавним шлюзом біля правого берега.
Раніше ми показали, що залишилося від Каховського водосховища.
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