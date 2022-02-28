У Мережі показали наслідки обстрілів Бородянки російськими окупантами (фото)

Українська армія героїчно протистоїть жорстокому ворогу.

Народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко показала результат обстрілів російськими загарбниками міста Бородянка в Київській області.

Окупанти розтрощили будівлю місцевої адміністрації, а також завдали руйнувань у житловому секторі.

"В Київській області - одна з найскладніших ситуацій, ворог лізе до столиці і руйнує міста і містечка навколо. Це Бородянка. Російський фашистський окупант зруйнував будівлю місцевої адміністрації, орки обстрілюють житловий сектор, чимало будинків пошкоджено. Але ЗСУ і сили тероборони дають відсіч ворогу! Все буде Україна! - йдеться в пості.

В Киівській області - одна з найскладніших ситуацій, ворог лізе до столиці і руйнує міста і містечка навколо. Це... Опубліковано Iryna Gerashchenko Понеділок, 28 лютого 2022 р.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 29

гелікоптери - 29

танки - 191

бойові броньовані машини - 816

гармати - 74

ЗРК "Бук" - 1

"Гради" - 21

автомобільна техніка - 291

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 3

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: