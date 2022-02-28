Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Мережі показали наслідки обстрілів Бородянки російськими окупантами (фото)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Мережі показали наслідки обстрілів Бородянки російськими окупантами (фото)

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Українська армія героїчно протистоїть жорстокому ворогу.

Народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко показала результат обстрілів російськими загарбниками міста Бородянка в Київській області.

Окупанти розтрощили будівлю місцевої адміністрації, а також завдали руйнувань у житловому секторі.

"В Київській області - одна з найскладніших ситуацій, ворог лізе до столиці і руйнує міста і містечка навколо. Це Бородянка. Російський фашистський окупант зруйнував будівлю місцевої адміністрації, орки обстрілюють житловий сектор, чимало будинків пошкоджено. Але ЗСУ і сили тероборони дають відсіч ворогу! Все буде Україна! - йдеться в пості.

В Киівській області - одна з найскладніших ситуацій, ворог лізе до столиці і руйнує міста і містечка навколо. Це...

Опубліковано Iryna Gerashchenko Понеділок, 28 лютого 2022 р.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація